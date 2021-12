Con la experiencia de haber jugador las Copas del Mundo Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, el defensa internacional mexicano Héctor Moreno mostró su postura respecto a la posibilidad de que el Mundial se juegue cada dos años como lo pretende Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"Si es cada dos años se perderá el encanto de que sea cada cuatro años como ha sido toda la vida. No puedo decir si estoy a favor o en contra, a lo mejor cuando pase eso no me toca a mí, pero los directivos de FIFA, de cada competición y federación deben pensar en el jugador, es lo que buscan, espectáculo", dijo Héctor Moreno en conferencia de prensa.

Después de jugar un torneo en la Liga MX tras 14 años en el futbol del extranjero, Héctor Moreno compartió una de sus razones de su retorno. "Una de las cosas que pasó por mi cabeza de venir aquí a México fue para estar más cerca de la Selección, evitar el ajetreo entre viajes y el jetlag que viví mucho tiempo, pero eso es a final del año y lo que me va a llevar ahí es estar al 100 por ciento con Rayados".

El Mundial de Clubes con Monterrey

En este primer semestre, Héctor Moreno ganó con el Monterrey el título de la Concacaf Champions League y con ello la clasificación al Mundial de Clubes, un torneo que pudo disfrutar como aficionado cuando vivió en Qatar, específicamente en 2019 cuando participaron los Rayados.

"Me dejó un grato sabor y recuerdo. Pocas veces voy como aficionado y ahí estuve. Monterrey le jugó al tú por tú al Liverpool, campeón de la Champions. Es la mejor competencia a nivel de clubes. Me gustó poder vivirlo. A mis amigos de allá les dejaron un buen sabor de boca. Todo mundo hablaba de la fiesta que se vivió y el ambiente que tuvieron", compartió Héctor Moreno.