El defensa central Héctor Moreno debutó con la selección mexicana el 17 de octubre de 2007 y desde entonces ha jugado 120 partidos con el Tri, nueve de ellos correspondientes a tres Copas del Mundo: dos en Sudáfrica 2010, cuatro Brasil 2014 y tres más en Rusia 2018.

De esos tres Mundiales, Héctor Moreno reveló en cuál se sintió mejor gracias a que modificó su forma de comer: su alimentación fue casera y balanceada. “En 2013 jugaba con 81 u 82 kilos. Llego al Mundial del 2014, que ha sido mi mejor momento, donde yo me he sentido que volaba, con 76 kilos porque cambié todo mis hábitos".

En entrevista con el youtuber Roberto Martínez, Héctor Moreno detalló cómo modificó su alimentación. "Con mi esposa cambió muchísimo, porque yo me fui de 20 años y no cocinaba, era todos los días comer fuera, ir a restaurantes; intenté cocinar, cuando iba mi mamá a casa le decía ‘enséñame’, hacía dos tres tonterías y al final me terminaba aburriendo".

La salida del futbol de Qatar

Después de jugar en el futbol europeo entre 2007 y 2019 para AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, Roma y Real Sociedad, luego Héctor Moreno fue al futbol de Qatar donde militó para el equipo Al-Gharafa donde jugó dos temporadas y del que salió por un desencuentro con el dueño.

“Me terminé ‘peleando’ con el jeque, ya no jugué los últimos seis meses. Yo firmé dos años de contrato más uno opcional que dependía de los minutos que jugaba", comentó Héctor Moreno. "Me hablan para querer cambiarme las condiciones del contrato que ya habíamos firmado, entonces les dije que yo no estaba de acuerdo, si no no hubiera venido. No tuve una pelea en si, pero fue una guerra de egos de haber quien poddía más".