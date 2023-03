En medio de la inconformidad que ha manifestado la afición por los resultados de la selección mexicana en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 contra Surinam y Jamaica, en la naciente gestión de Diego Cocca como director técnico nacional, Hugo Sánchez vuelve a aparecer para ejercer su crítica.

Con más de 11 años sin dirigir y ocupando un lugar como analista de ESPN, Hugo Sánchez volvió a promoverse como opción a ser director técnico de la selección mexicana con el argumento de que "podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas, yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así".

En entrevista con el diario digital La Opinión, Hugo Sánchez les sigue recriminando a los personajes de pantalón largo del futbol mexicano: "¿Saben por qué no vamos a poder ser campeones del mundo? Porque ustedes no se lo creen, yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan tres periodos mundialistas".

A sus 64 años de edad y a 15 años de haber sido destituido del cargo de director técnico de la selección mexicana, Hugo Sánchez considera que está siendo desaprovechado: "Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho porque me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran ‘oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?’ Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir. En su momento lo hice en el 2007 cuando estuve en la selección".

Hugo Sánchez contra Diego Cocca

Tal como cuestionaba a Gerardo el Tata Martino por su condición de extranjero, Hugo Sánchez tampoco acepta que Diego Cocca sea director técnico de la selección mexicana porque "Quien debe estar en ese puesto es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del futbol mexicano".