La Selección Mexicana de Futbol consumó su fracaso en el Mundial de Qatar 2022, y las miradas no solo apuntaron a la figura de Gerardo Martino, saliente entrenador. La crítica también se centró en las autoridades de la FMF, principalmente Yon de Luisa, el cual estaría siendo visto de reojo por los dueños de la Liga MX.

En las últimas horas tomó la palabra el director de selecciones nacionales, Jaime Ordiales, quien también fue cara visible en la conferencia posterior al golpazo mundialista. Por un lado, el ex directivo de Cruz Azul dejó ver que una de las principales falencias de los jugadores mexicanos pasa por el aspecto psicológico.

"Nos ha fallado en algunos aspectos de mentalidad o no sé si es dar ese tono o calificativo, pero sí hay momentos que necesitamos mayor concentración de lo que hacemos”, declaró Ordiales para ESPN respecto de los motivos por los cuales México no alcanza el quinto partido en las Copas del Mundo.

A pesar de confesar que aún no alcanza para competirle a las grandes potencias, Ordiales remarcó que el futbol mexicano no debe pensar en únicamente alcanzar el quinto partido, y se animó a augurar que el Mundial 2026 (a celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos) los tendrá en las instancias decisivas.

“Siempre he pensado que el futbol mexicano es bueno, que no somos menos, ni más que nadie y en el momento importante nos estamos quedando cortos. Es cierto y hay que ser realistas, que hay selecciones con nivel competitivo bueno y nosotros aspiramos a eso. No creo que podamos nada más pensar en tener techos para pasar un cuarto o quinto. Pienso que un Mundial así (2026) nos lleva a ser protagonistas y aspirar a mucho más. Emparejarnos a esas selecciones de estar en cuartos o semifinales", declaró Ordiales.

Quién puede ser el próximo DT de México

“No quiero adelantar cosas como decir si el siguiente técnico nacional será mexicano o extranjero o si conoce el futbol mexicano o no lo conoce. No he tomado las decisiones con mis jefes o directivos. Estoy convencido de hoy y desde hace tiempo que se debe definir el perfil del futbolista mexicano, valores, virtudes, dolencias y dónde y con quién podemos construir, modelo de juego y qué técnico puede llevarnos a un éxito. [...] Igual para mí hay una idea clara de siempre pensar en que la gente que conoce nuestra idiosincrasia y conoce el futbol puede exprimir mejor las características que se tienen”, sentenció.