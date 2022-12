La Selección Mexicana de Futbol consumó un fracaso en la Copa Mundial de Qatar 2022, después de un empate (Polonia), una derrota (Argentina) y un triunfo (Arabia Saudita) que no le alcanzaron para serguir con vida, y terminaron por acabar con la era de Gerardo Martino como entrenador. Se trató de la primera eliminación del Tri en fase de grupos desde 1978.

Después de que el Tata hiciera pública su salida del banquillo, Yon de Luisa y Jaime Ordiales brindaron una conferencia de prensa donde informaron que existirá un tiempo de análisis para decidir quien tomará las riendas de la selección, al mismo tiempo que podrían ocurrir cambios importantes en la Liga MX. Este discurso no habría sido tomado de la mejor manera por parte de los hombres fuertes del futbol azteca.

De acuerdo a información de Ruben Rodríguez, de Fox Sports, los dueños de los clubes aztecas "están muy molestos con Yon de Luisa", debido a que "no ha aceptado ninguna responsabilidad de este fracaso ni la culpabilidad de ser la cabeza del futbol mexicano", algo que considerarían importante que hubiera sucedido más allá del discurso de aceptación del fracaso depotivo. Pero la cosa podría ir a más...

Según la fuente citada, esta incomodidad podría retrasar el acuerdo con un nuevo entrenador para el Tri, pues ahora la prioridad en la evaluación de los próximos 60 días pasará a estar en la estructura de las Selecciones Nacionales. Tal es así que Yon de Luisa no tendría garantizada su continuidad.

"Hasta que no se resuelva esto, no se va a platicar con nadie para que sea técnico de la selección. Es decir, primero se pondrán quién va a dirigir el escritorio, quién va a ser el jefe de esto, quién va a ser el jefe de lo deportivo, cómo se van a hacer los tres escritorios importantes: lo deportivo, lo de cancha, lo comercial. Después él o la cabeza, si es que sigue, porque todavía no tiene luz verde por completo (Yon de Luisa) para seguir en su cargo", añadió el enviado de Fox en Qatar.

Cabe mencionar que no se trata del primer mazazo que recibe México a nivel deportivo en este 2022, sino todo lo contrario. Copa Oro, Liga de Naciones, Mundial Sub 20, Preolímpicos y Premundial Femenil fueron otros de los fracasos deportivos en tan solo meses.