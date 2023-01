Así como el Mundial de Qatar se presentaba como una nueva oportunidad de alcanzar el bendito quinto partido, el desenlace fue con una amarga eliminación en fase de grupos que el propio Yon de Luisa, presidente de la FMF, calificó como un fracaso sobre el que se deberá trabajar para realizar cambios estructurales y de fondo.

A días de que se cumpla el plazo dispuesto para la presentación del entrenador que sucederá en el banquillo a Gerardo Martino, quien opinó sobre el futuro del Tri y del futbol mexicano en general fue el exportero Jorge Campos, mundialista en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002.

“México va a ser campeón del mundo cuando tengamos un proyecto a 20, 30 años; pero nunca hacemos proyectos a largo plazo. Queremos ser campeones del mundo mañana y eso es imposible. Los grandes campeones del mundo hacen su proyecto a largo plazo”, expresó en diálogo con ESPN.

Según Campos, de no existir esos proyectos el hecho de que la Selección Mexicana pueda tener una mejor o peor producción en una Copa del Mundo dependerá de situaciones fortuitas, de inspiraciones individuales propias y errores ajenas en el momento justo, en el partido correcto. Pero dejó claro que no es a eso a lo que se debe aspirar.

"Hay que trabajar para tener esa suerte. No podemos ser campeones del mundo mañana. No podemos tener el cuarto partido mañana, es difícil. En México se trabaja para mañana, para mañana y se trabaja con los amigos. Ponen al amigo del amigo del amigo; eso no funciona y ya nos hemos dado cuenta. Llevamos 30 años así desde que me acuerdo", resaltó.