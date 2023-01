El paraguayo postuló a uno de sus entrenadores favoritos porque "le gusta atacar, le gusta tener la pelota, le gusta tener dinámica, no respeta nunca los rivales".

Después del fracaso de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022 al quedar eliminada en la fase de grupos, se activó la cuenta regresiva para encontrar al sucesor de Gerardo el Tata Martino para el ciclo rumbo al Mundial United 2026. El director técnico paraguayo José Saturnino Cardozo tiene a su favorito.

Respecto al papel de la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022, José Saturnino Cardozo comentó que "vi todos los partidos de México, la verdad nos dolió a todos que Mexico no haya superado la primera ronda, porque desde el 1978 había sido habitual equipo en las siguientes fases, ha sido protagonista siempre, superando siempre la primera ronda y dejando muy buenas sensaciones futbolísticas en los Mundiales que ha participado".

En entrevista para el diario As, José Saturnino Cardozo propuso a un entrenador que ya fue director técnico de la selección mexicana entre 2002 y 2006: Ricardo Antonio La Volpe. "No existe mejor opción, recuerdo que es el único que ha dicho que calificaría caminando y lo logró, entonces creo que no habría que buscar más, sino darle la responsabilidad, ya sea solo o junto con cinco o seis entrenadores jóvenes a su alrededor".

José Saturnino Cardozo, actualmente director técnico del Municipal de Guatemala, argumentó por qué quisiera a Ricardo La Volpe en la selección mexicana: "Hay que ver que en el fútbol el chiste es saber, no es la edad, la edad qué tiene que ver, él está preparado, él sabe de fútbol, Ricardo La Volpe cuando te habla te convence, su trabajo te convence, es un tipo que trabaja muy bien". También recordó el partido de Octavos de Final de México ante Argentina: "Impresionante como jugó ese partido, y ahí si prácticamente jugaron un mano a mano, de ida y vuelta, a Ricardo así le gusta este futbol, le gusta atacar, le gusta tener la pelota, le gusta tener dinámica, no respeta nunca los rivales, yo estuve con él un año y plantea los partidos como le gusta, entonces yo como aficionado yo opinaría que Ricardo La Volpe sería una buena opción".

José Cardozo descarta a Guillermo Almada

Entre los prospectos para aspirar a ser candidato a director técnico de la selección mexicana están los mexicanos Miguel Herrera e Ignacio Ambriz, así como el uruguayo Guillermo Almada, esta último no convence a José Saturnino Cardozo quien da su argumento: ¿Para que pase lo mismo? Dos años de enamoramiento y después que se vaya a Uruguay, claro que es un buen entrenador, pero será lo mismo".