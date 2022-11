El clima está un poco tenso en la previa del partido entre la Selección Mexicana y Argentina. Y es que, horas después de la igualdad contra Polonia en el Estadio 974, FIFA notificó a la FMF por una situación que no debe repetirse en la continuidad del Mundial de Qatar 2022 para no asumir peores consecuencias.

El ente madre del futbol localizó un grito discriminatorio, por parte de fanáticos aztecas, en un saque de portería de Wojciech Szczesny. ¿Y qué medidas se tomaron? En principio se supo que se abro un expediente de investigación, al igual de lo que le sucedió a Ecuador por cánticos contra el público chileno.

Sin embargo, y de acuerdo con la información de diversos medios de comunicación reconocidos en el país, la sanción es inminente. Se violó el código de conducta de la FIFA y la intención es poner mano dura para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrirar en una Copa del Mundo, donde habría que dar el ejemplo.

¿México puede ser descalificado de Qatar 2022?

Vale la pena aclarar que no. La participación del Tri en la fase de grupos, y en las instancias a las que pueda clasificar posteriormente, no corre ningún tipo de riesgo. Las medidas que tomaría la FIFA no serían deportivas, sino económicas. Una severa multa podría llegar a la FMF como un aviso para advertir...