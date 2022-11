La generación dorada que participó en Londres 2012 es considerada la mejor Selección Mexicana de los últimos años, por lo que el líder de aquel combinado nacional, Oribe Peralta, decidió revelar la fórmula del éxito del Tricolor de hace 10 años, confiando en que el representativo que jugará en el Mundial de Qatar tenga un poco de ese ADN.

El Hermoso se encuentra promocionando su libro Mi once ideal, en donde realiza un repaso de toda su vida, dentro y fuera de las canchas, por lo que uno de los temas que se aborda es en torno a la camada de jugadores que alcanzaron la gloria en Londres en el 2012, situación que espera se repita con el equipo comandado por Gerardo Martino.

“No sé qué tan bien esté conjuntado el equipo, el grupo. En caso de que sea así, que se lleven, que todos estén en el mismo canal, creo que pudiera surgir algo interesante, que pudieran hacer grandes cosas. Todo parte desde el grupo, todo parte desde no tener egos, desde querer siempre lo mejor del equipo y esa Selección del 2012 lo tenía. Si alguien se tenía que barrer para evitar el gol, no importaba quién lo hiciera, sino que importaba el objetivo final que era conseguir la medalla.

“Esto lo he visto en todos los equipos en los que me ha tocado ser campeón. Puede ser que afuera de la cancha no tengas afinidad, pero dentro sabes que esa pelota, que esa barrida depende de ti, si no lo haces tú habrá alguien que te respalde atrás. Esa hermandad es la que te lleva a dar grandes resultados”, aseguró en entrevista con Bolavip México.

¿Cuándo debuta México en la Copa del Mundo?

La Selección Mexicana está lista para encarar el compromiso contra Polonia, mismo que marcará el comienzo de su participación en Qatar 2022 y que se disputará el próximo martes 22 de noviembre en punto de las 10 horas, tiempo del Centro de México.