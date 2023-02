Si bien Lionel Messi y la selección de Argentina pasaron a la historia como campeones de la Copa del Mundo, por tercera vez, en Qatar 2022, antes de llegar a la Final en la que vencieron a Francia, tuvieron que sobreponerse a un tropiezo al comienzo con una derrota ante Arabia Saudita, y para ello fue clave ganar el partido contra México.

En un mano a mano con el Diario Olé desde París, Lionel Messi hizo un repaso a la actuación de la selección Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, desde la derrota en el primer partido del Grupo C y de cara al juego ante México: "Si bien nosotros estábamos confiados en lo que éramos, en lo que podíamos hacer, incluso después de la derrota ante Arabia, obviamente el cagazo de que no salga el partido como esperábamos estaba. No era fácil ese partido después de empezar perdiendo porque si no ganábamos ya empezábamos a depender de otros y si perdíamos, ni hablar, ya estábamos sin chance".

Si bien la selección de Argentina venció a la selección mexicana con marcador de 2-0, los goles llegaron hasta el segundo tiempo. En el entretoempo del partido, Lionel Messi mandó un mensaje a sus compañeros: "Lo que yo me acuerdo de hablar con los chicos y decirles que sabía que era difícial la situación en que estábamos: intentemos de salir de eso, olvidémonos de lo que nos estábaos jugando y empecemos a jugar como lo hacíamos siempre porque nosotros veníamos de 35 partidos sin perder y nostros sabíamos que si hacíamos las cosas como las veníamos haciendo éramos superiores a México".

Lionel Messi y Enzo Fernández resolvieron con sus goles ese complicado partido contra el Tri: "Si bien México es una gran selección y era una prueba difícil por la manera de jugar de ellos, nosotros sabíamos que en un partido de igual a igual éramos superiores, que si jugábamos con la tranquilidad y la paciencia de siempre lo íbamos a ganar, pero lo difícil era eso: tener la paciencia en ese momento y tener la tranquilidad de no acelerarnos, de mover la pelota de un lado a otro, de esperar a que llegaran los espacios, de no buscarlos, que iban a aparecer solos y por momentos lo pudimos hacer y por otro lado la ansiedad nos comía y hacía que jugáramos acelerados y que perdiéramos pelotas boludas. Algo normal por la clase de partido que era".

Vencer a México fortaleció a Argentina: Lionel Messi

Después de vencer a la selección mexicana, Lionel Messi sintió que Argentina tomó un impulso que le llevaría a la final de la Copa del Mundo Qatar 2022: "Ahí demostramos la fortaleza del grupo, lo que éramos nosotros como grupo, fue una prueba única y después del partido ganado con México hizo que se fortaleciera mucho más todo, pero sí obviamente que estaba el miedo a que no saliera como nosotros lo pretendíamos. Incluso creo que fue uno de los peores partidos nuestros a nivel de juego y es normal por lo que nos estábamos jugando".