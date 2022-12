En Doha, la Selección Mexicana quedó eliminada de Qatar 2022 luego de haber superado por 2-1 a Arabia Saudita. Por otro lado, Luis Chávez, mejor jugador del encuentro, habló de Gerardo Martino y lo tundió con una lapidaria declaración al referirse al encuentro en el que el Tri perdió 2-0 contra Argentina.

Finalmente, no hubo milagro en oriente y México vuelve en primera ronda tras ocho mundiales consecutivos avanzando a octavos de final. A su vez, el seleccionado nacional mostró la misma imagen que venía dando a lo largo de los últimos dos años con el Tata Martino, entre las que se destacan tres derrotas consecutivas contra Estados Unidos.

Por otro lado, luego de eliminación de Qatar 2022, Luis Chávez habló con la prensa y marcó que no entendieron a Gerardo Martino de cara al partido contra Argentina. “Los que jugamos somos nosotros. El segundo partido no entendimos lo que él quiso plantear, defendimos bien, pero no generamos peligro, así no se pueden hacer goles, terminamos perdiendo ese partido”, comentó el futbolista.

Cabe recordar que ante Polonia el Tri de Gerardo Martino empató frente sin goles. En el segundo perdió contra el seleccionado 2-0 albiceleste, mientras que el tercero fue victoria contra Arabia Saudita con un golazo del futbolista de Pachuca y de Henry Martin.

Gerardo Martino dice adió al Tri

Consumada la eliminación de México en la Copa del Mundo, el Tata Martino habló en conferencia de prensa y afirmó que su contrato se terminó con el seleccionado nacional. “Mi contrato (con la FMF) se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más", declaró el argentino. Y agregó: “Con Polonia no pudimos demostrar la superioridad que tuvimos y con Argentina pudimos haber enfrentado el segundo tiempo con nuestras formas habituales”.