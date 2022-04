Debido a que las condiciones del clima no eran las óptimas en Estados Unidos, los jugadores y cuerpo técnico de la selección de Guatemala se retrasaron un día más de lo previsto en llegar a Orlando, Florida, para enfrentar el miércoles 27 de abril en un partido amistoso a la selección de México.

El lunes, la selección de Guatemala dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena salió de San José, California, y realizó una escala en Houston, Texas, y en el aeropuerto de esa ciudad futbolistas y cuerpo técnico tuvieron que pasar la noche ya que no fue posible completar el traslado a Orlanda, Florida, por cuestión del clima.

Ya el martes, la selección de Guatemala arribó a Orlando, Florida, y el director técnico Luis Fernando Tena dio en conferencia de prensa algunos detalles de las incomodidades que pasaron en el aeropuerto de Houston: "Nos dormimos en el piso, porque ya ni alfombra ponen. Ahorita los muchachos están dormidos, pero esto no es pretexto para el partido".

Sobre el partido contra la selección de México, Luis Fernando Tena comentó que para Guatemala "representa una gran oportunidad para todos nosotros, porque enfrentar a México siempre es importante. No ponemos pretextos por lo que sucedió, hay que jugar. ¿Qué voy a sentir yo? No lo sé, porque estuve de aquel lado durante tres años, como auxiliar en la mayor o técnico en la sub 23, pero siempre es muy importante un juego de preparación contra México, porque no es amistoso".

Luis Fernando Tena respaldó a Gerardo Martino

Luis Fernando Tena quien fue anunciado como director técnico de la selección de Guatemala en diciembre de 2021, hablo de la gestión de Gerardo el Tata Martino, quien no podrá estar en el partido con la selección mexicana. "Ha sido un proceso como todo, con baches, pero los resultados lo han respaldado y yo creo que se debería mantener al técnico. No hay por qué cambiar. No sólo ahora, sino para el siguiente ciclo mundialista incluso. No entiendo por qué en México nos gusta cambiar siempre de entrenador".