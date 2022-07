El mexicocanadiense no se sentiría a gusto después de no ser incluido en la gira de pretemporada de los Gunners, como se le había comentado a la Selección Mexicana.

Al parecer la apuesta del juvenil Marcelo Flores por el Arsenal en vez de asistir al Premundial de la Sub-20 con México, no habría sido tan productivo como el futbolista mexicano creyó. Y es que en repetidas ocasiones el futbolista señaló que su objetivo era claro: Debutar con el primer equipo de los Gunners a los 18 años y a su vez asistir a una Copa del Mundo, algo que posiblemente se estaría diluyendo.

En esta ocasión el conjunto londinense habría dado un inesperado revés al jugador mexicocanadiense, pues no lo habría contemplado para la pretemporada que harán en Estados Unidos, algo inesperado pues el propio Mikel Arteata y compañía habrían solicitado a la Selección Mexicana que no lo convocaran con el Tri Sub-20 de Luis Pérez pues lo querían para que buscara un puesto entre los suplentes del primer equipo.

Pero esto no habría sido real pues se quedó en Inglaterra. De acuerdo a distintos medios ingleses especialistas en el Arsenal como Newsnoon, señalaron que el mediocampista que cuenta con tres posibilidades de nacionalidades, no estaría nada contento con la decisión que tomó el estratega español, pues esto no sería una buena señal para lo que le pudiera deparar esta temporada en la que se cruzan con el Mundial de Qatar 2022.

Una situación similar vivió su compañero Omari Hutchinson, quien tampoco fue solicitado para la gira, incluso rechazó la oferta de renovación y estaría afinando detalles para ser jugador del Chelsea, un panorama que se le ha planteado a Flores, pues en Inglaterra también trascendió que había opción de cederlo unos meses para sumar minutos, y eso derivaría en ganarse un puesto en el Tri Mayor, donde llegó condicionando que si lo llevaban al Mundial se decantaría por ser tricolor, algo que le molestó sobremanera al timonel, Gerardo “Tata” Martino.