La Selección Mexicana enfrenta hoy a Jamaica, en un encuentro que puede ser vital para sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Tras dos derrotas en los últimos dos partidos, Gerardo Martino sabe que se necesita de los tres puntos para transmitir tranquilidad y posicionarse mejor en la tabla.

El tercer puesto compartido con Panamá tiene a todo México preocupado por temor a complicar la clasificación al Mundial. Sin embargo, en declaraciones previas al choque frente a Jamaica, Gerardo Martino reconoce saber lo que hay en juego: “Nadie desconoce la situación en la que nos hemos metido nosotros mismos. Lo más importante es demostrar que los otros dos juegos fueron situaciones que ya quedaron atrás”, apuntó el entrenador.

Para el seleccionador argentino, no deja de ser crucial el hecho de potenciar un estilo: “Una cosa no está desligada de la otra. En cuanto nos acerquemos a la idea de juego, estamos más cerca de sacar puntos”, aseguró. Además, Martino espera que Jamaica sea más ofensivo de lo que fue en el Estadio Azteca: “Espero un rival agresivo tratando de salir a buscar el partido porque son sus últimas posibilidades de meterse entre los cuatro primeros”.

Las ausencias de Raúl y Chucky

De cara a un partido muy importante, México no podrá contar con dos de sus máximas figuras. Hirving Lozano acarrea un partido de sanción por acumulación de amarillas, mientras que Raul Jiménez cayó lesionado con Wolverhampton antes de viajar para unirse al Tri.

Martino se refirió a ambas bajas y se lamentó por no poder ver seguido en acción al tridente que conforman con Tecatito Corona: “Las ausencias no son bien recibidas. En este caso tanto Raúl como Lozano no pueden jugar, y pocas veces hemos podido contar con los tres. Tratamos de salir adelante porque es una Selección y no es solo de ellos”, afirmó.