La Selección Mexicana de Futbol apunta todos sus cañones a la triple fecha correspondiente al Octagonal Final de Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar. Sin dudas un momento que podría resultar un parteaguas en la suerte del Tri de cara a la máxima cita de naciones. Puede quedar cerca de sellar su boleto, o bien entrar en un momento crítico.

Gerardo Martino viene siendo cuestionado no solo por parte de la afición y los medios, sino también al interior de la Federación Mexicana de Futbol. El entrenador, quien ya había puesto la renuncia sobre la mesa, podría no pasar de los partidos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá en caso de que los resultados no acompañen, y consecuentemente, México complique su lugar en la tabla.

De acuerdo a información del periodista Guillermo González en RG La Deportiva, el Tata ya no está contento en el Tricolor y la FMF podría darle salide salida. De hecho, Willie aseguró que los directivos ya tendrían al candidato para reemplazar al argentino: nada menos que Miguel 'El Piojo' Herrera.

“Tengo la información que el señor Martino ha renunciado un par de veces. No quiere estar aquí. No se siente cómodo. No está cómodo con los jugadores, el ambiente, la prensa ni con nadie. También los directivos no se sienten cómodos con él, porque esperaban otra cosa de él", sentenció

“Hice varias llamadas con directivos. Le dediqué tiempo al tema. Si al señor Martino le va mal, el próximo técnico de la Selección Mexicana pudiera ser Miguel Herrera. En la mesa de los dueños el nombre de Miguel Herrera es el que mejor suena y todos han dicho que ‘sí’. Es el candidato número uno para suplir a Martino”, expresó el comentarista.

No está de más mencionar la buena relación existente entre la Femexfut y los directivos de Tigres UANL, encabezados por Mauricio Culebro, hombre que ya trabajó en la federación. Esto podría facilitar la situación en caso de que el actual DT tenga sus días contados.