Matías Almeyda, exentrenador de Chivas de Guadalajara, hizo su pronóstico para el Grupo C del Mundial de Qatar que comparten México y Argentina.

El sorteo del Mundial de Qatar 2022 que se realizó este viernes desde Doha deparó que compartan el Grupo C las selecciones de México y Argentina, que ya se han visto las caras en en tres ocasiones en Copa del Mundo, en Uruguay 1930, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, saliendo en todas ellas victorioso el combinado sudamericano.

Quien se permitió opinar sobre este cruce que tendrá lugar en el segundo partido del grupo fue Matías Almeyda, entrenador argentino que se volvió ídolo en Chivas de Guadalajara y que cree que ambos seleccionados lograrán sobresalir por encima de Polonia y Arabia Saudita, los otros dos integrantes de la zona.

"Como argentino-mexicano que me siento, creo que los dos van a pasar. No hay que cuestionarse tanto, son dos grandes selecciones, con dos grandes cuerpos técnicos. Deseo que pasen los dos, es preferible que se encuentren en los grupos y no después", sostuvo el entrenador de los San Jose Earthquekes en la MLS.

Almeyda no negó que por presente sea la Selección Argentina la favorita para ese encuentro, pero aseguró que México llegará con mucha mayor seguridad a la Copa del Mundo de la que tiene ahora; además de remarcar que ambos seleccionados terminaron en la segunda colocación de sus respectivas clasificaciones.

El entrenador de Argentina ya habló de México

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se refirió al tipo de rival que puede suponerles México apenas después de conocer que compartirían el Grupo C en el Mundial de Qatar. "Históricamente, México es un rival para nosotros difícil en los Mundiales. es un rival complicado. Yo lo sufrí en 2006, como jugador, que nos hicieron un gran partido y lo ganamos en la prórroga con el gol de Maxi Rodríguez", señaló.