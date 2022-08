Tigres le solicitó formalmente a la Selección Mexicana que Sebastián Córdova no viaje con el equipo, con la idea de que pueda recuperarse de su lesión.

México vs. Paraguay: Tras la baja de Henry Martín, otra figura de peso pidió no viajar con el Tri

La Selección Mexicana continúa con su preparación para el Mundial Qatar 2022 y su próxima cita es contra Paraguay, rival al que enfrentará el 31 de agosto en Atlanta. El Tata Martino solamente tendrá a disposición a los elementos de la Liga MX debido a que no es Fecha FIFA, pero en las últimas horas recibió noticias que afectan la planificación del Tri.

Y es que además de la baja de Henry Martín, el estratega argentino tampoco podrá contar con la presencia de otra de las figuras en la convocatoria: Sebastián Córdova. El atacante viene realizando muy buenas actuaciones en el Torneo Apertura 2022 y su ausencia representa un duro golpe para México de cara al amistoso contra la Albirroja.

De acuerdo con la información que publica TUDN, Tigres le solicitó formalmente a la Selección Mexicana que Córdova no viaje con el equipo para el duelo en territorio estadounidense. La idea es que el futbolista pueda recuperarse de las molestias que arrastra y llegue en óptimas condiciones para el partido contra el América, por la Jornada 12 de la Liga MX.

Vale destacar que Córdova ya se perdió un partido por esta lesión, que se trata de un edema muscular del bíceps femoral izquierdo y su vuelta a los campos depende de la evolución que tenga en los próximos días. Esto le impidió estar contra Necaxa y la intención de Miguel Herrera es tenerlo en cuenta lo antes posible para afrontar los próximos retos en el Apertura 2022.

Herrera criticó el amistoso contra Paraguay

El Piojo lanzó duras críticas a la planificación de la Selección Mexicana, pues considera que el partido ante los sudamericanos no le aporta nada al Tri y perjudica a los clubes de la Liga MX. "Es más por toquetear jugadores, el Tuca le decía partidos moleros. Estos son los que para mí no sirven, el 80 por ciento de esta convocatoria no va a estar en el Mundial, más con 26 jugadores", dijo el DT.