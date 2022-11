Este sábado 26 de noviembre, desde las 13:00 horas de nuestro país, México enfrentará a Argentina en el Estadio Lusail por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y teniendo en cuenta los resultados de la primera fecha, este fin de semana será crucial para los dos países...

Los dirigidos por Lionel Scaloni tienen la presión de conseguir un resultado positivo para seguir con chances de clasificar, ya que mordieron el polvo en su debut contra Arabia Saudita. Por su parte, los conducidos por Gerardo Martino todavía tienen margen para no triunfar, aunque sería el escenario ideal.

¿Qué pasará? Las predicciones deportivas y las casas de apuestas ya dieron su veredicto, pero Mhoni Vidente lanzó su visión para el duelo que pondrá frente a frente a Lionel Messi y Chucky Lozano. Lamentablemente para los aztecas, no hay novedades alentadoras en la previa de este encuentro.

"¿Cómo le va a ir a México? Pues, yo lo veo mal. Eso no es una predicción, es un hecho. Que ellos no se la crean, que no pongan todo su interés para salir adelante", comentó la astróloga en su canal oficial de YouTube. Todo parece indicar que los aztecas sufrirán en los últimos dos juegos que quedan por delante.

¿Y cómo le irá a Argentina en Qatar 2022?

Mhoni Vidente y una predicción que ilusiona al campeón de la Copa América 2021: "Vamos a hablar de la carta de la estrella: Argentina, Brasil y Francia son mis candidatos para ganar el Mundial. Definitivamente esos equipos siguen brillando totalmente". ¿El campeón saldrá de esos tres país que mencionó?

