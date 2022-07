La Selección Mexicana Femenil acabó con todos sus sueños en el Campeonato W de la CONCACAF, donde todo jugaba a su favor después de que fungieran como locales en Monterrey donde se lleva a cabo este torneo, en el que las mexicanas no aprovecharon ningún factor a su favor para sacar la casta pues fueron derrotadas en los tres compromisos que enfrentaron, teniendo como sus aniquiladoras a Jamaica, Haití y el tiro de gracia estuvo a cargo de Estados Unidos.

Pero a pesar de estos malos resultados que las dejaron sin boletos para asistir a la Copa del Mundo que se celebrará en 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, la entrenadora del Tri Femenil, Mónica Vergara, se resiste y asegura que no contempla renunciar como la estratega del equipo femenino, pues espera primero ser evaluada por todo lo que ha hecho al frente del equipo nacional y no sólo por este torneo.

"No soy una persona que no renuncia a las cosas, voy a ser evaluada... estoy segura que no seré evaluada por este torneo sino por todo el proceso; no tengo idea de que vaya a pasar, me gusta terminar bien lo que hago y seré evaluada, en cuanto yo creo tengan una decisión ustedes van a saber los primeros en saberlo", apuntó la entrenadora mexicana en conferencia de prensa, y reveló que si llegara a ser cesada se va más que feliz por lo que vivió con la escuadra azteca.

"Si aquí acaba este ciclo, ha sido un viaje espectacular que volvería a tomar pese a estos resultados que me dejan experiencia y ganas de mejorar", señaló Vergara, quien en más de una ocasión se resistió a decir que lo hecho por el Tri Femenil era un fracaso hasta que terminó por sucumbir, pero destacando que lo es a nivel personal, pero aun así asegura que hay cosas rescatables.

"Decirles que lo considero como un fracaso personal, dije que después de este juego iba a hablar, pero quiero que sepan que debemos de rescatar las cosas buenas que se desarrollan, este proyecto de futbol femenil está creciendo y teniendo muchísimos pasos sólidos hacia delante. hoy pueden ver que no estamos locos, tenemos potencial y hoy pudieron ver los destellos de lo que esta generación puede dar. Sé que es un fracaso, pero al menos me da la tranquilidad que el país pudo ver a una generación con potencial, soy la primera en sentirme avergonzada con la afición".