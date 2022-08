Mundial Femenil Sub 20: ¿Qué necesita México para clasificar a cuartos de final?

No se podrá decir, en esta ocasión, que un nuevo seleccionado mexicano no ha dado la talla o que no ha estado a la altura de las circunstancias. La Selección de futbol femenil Sub-20 de México que conduce Ana Galindo ha tenido dos presentaciones de máxima competitividad en el inicio del Mundial de la categoría que está celebrándose en Costa Rica.

Hasta el momento se encuentra invicta, aunque tampoco ha conocido de victorias. Han sido dos empates que obligan a sumar tres puntos en la última jornada de la fase de grupos, pero que por otra parte hacen que el equipo no dependa de nadie más que de sí mismo. Claro que el rival para el cierre, Alemania, impone respeto.

En el inicio de la competencia fue empate 1-1 ante Nueva Zelanda, que se había puesto en ventaja con gol de Grace Wisnewski. Para El Tri Femenil logró igualarlo Anette Mendoza. Ayer, en el Estadio Nacional de San José de Costa Rica, fue empate sin goles ante Colombia, que había dado la gran sorpresa en el inicio de la competencia venciendo a las alemanas.

El seleccionado europeo venció ayer también 3-0 a Nueva Zelanda, por lo que el Grupo B tiene a Las Cafeteras como líderes con 4 puntos, segundo a Alemania con 3 unidades, tercero a México con 2 puntos y al fondo de la tabla a las neozelandezas, que suman una unidad.

¿Qué necesita México para clasificar a cuartos de final?

El seleccionado que dirige Ana Galindo llega a la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Costa Rica sabiendo que depende de sí mismo para clasificar a cuartos de final, pues lo logrará si vence a las alemanas sin importar el resultado del partido entre Colombia y Nueva Zelanda. Sabe, por otra parte, que cualquier otro resultado las dejará afuera.

En los amistosos de preparación previos al inicio de la Copa del Mundo, El Tri Sub-20 ha mostrado ser altamente competitivo ante otros seleccionados poderosos de Europa. En los juegos que disputó en junio derrotó 1-0 a Holanda y cayó por la mínima, 2-1, ante Francia.