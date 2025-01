La confederación rectora del fútbol en América del Norte, Centroamérica y el Caribe, hasta entonces, está conformada por 41 asociaciones miembro. Es decir, 41 federaciones que son representadas por equipos nacionales que compiten, principalmente, en la Copa Oro, la Liga de las Naciones y las Eliminatorias para la Copa Mundial.

Pero este formato puede sufrir una modificación considerable si la entidad presidida por Victor Montagliani da lugar a una presentación que se le hará el próximo 27 de febrero en una reunión solicitada por Groenlandia, la enorme isla que se ubica entre los océanos Atlántico Norte y Ártico, que adelantó claras intenciones de incorporarse, en principio, con su selección.

Groenlandia está buscando una nueva alternativa para meterse en el planeta fútbol luego de ser rechazado por la UEFA. Es que el territorio en cuestión es gobernado por Dinamarca y por este motivo, principalmente, no es reconocido como un país por la ONU, siendo este un requisito imprescindible para el organismo europeo encabezado por Aleksander Ceferín.

Si bien el asunto volvió a emerger dada la cercanía de la decisiva jornada, la gestión de la KAK (Asociación de Fútbol de Groenlandia) con Concacaf no es una novedad. Fue en mayo del año pasado cuando alertaron de sus pretensiones. “Geográficamente estamos en CONCACAF“, advirtió Kenneth Kleist, presidente de la KAK.

Además, por su parte, el seleccionador Morten Rutkjaer, con gran ilusión, señaló: “Tenemos el equipo, la ambición y la estructura para lograrlo, y esto beneficiará a todos los futbolistas de Groenlandia: mujeres, hombres, niños y jóvenes, tanto en los clubes como en la selección nacional. Todos saldrán ganando cuando Groenlandia sea admitida“.

En esa misma línea, el estratega agregó: “Aprovecharemos el viaje para reunirnos con posibles futuros rivales de la región de CONCACAF y ampliar nuestra red de contactos y relaciones personales con varias de las naciones con las que competiremos en el futuro”. Y sentenció: “Estamos emocionados por enfrentarnos a equipos fuertes de la región, y hay un gran interés en jugar contra nosotros por parte de varias selecciones importantes”.

Si Concacaf da el ok, el siguiente paso de Groenlandia es llegar a la FIFA

Por el solo hecho de no estar inscrito en una confederación, la FIFA no reconoce a Groenlandia como integrante de su universo. No obstante, ven en Concacaf una posibilidad viable para cambiar su realidad, puesto que en esta confederación ya hay 10 miembros que no forman parte del Comité Olímpico Internacional y 12 que han sido antiguas colonias o dependen de otros países, “por lo que hay muchas similitudes con Groenlandia“, apunta Kenneth Kleist.

