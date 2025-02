Santiago Giménez está atravesando unos días de pura felicidad desde que fue presentado en el Milan. El ‘Bebote’ ya hizo su debut con los rossoneri el miércoles pasado ante la Roma por la Coppa Italia y ahora el delantero espera por su primer partido oficial en la Serie A.

El futbolista de la Selección Mexicana viene generando mucha repercusión en Italia y su playera es un boom dentro de Milano. Por otro lado, Santiago Giménez realizó su primera entrevista con el Milan y allí habló de todo, incluso de sus dos nacionalidades (la mexicana y la argentina).

Ante la consulta de si se siente más mexicano o argentino, el ‘Bebote’ no lo dudó: “Sin duda, Argentina es un país en el que me siento como en casa al igual que México. Si me dieran a elegir, obviamente, me siento más mexicano simplemente porque viví toda mi vida en México, pero Argentina también está cerca de mi corazón también”.

“Argentina es un país que amo, donde vive toda mi familia, y es donde pasé los primeros cuatro años de mi vida. Después mi padre, que era futbolista, tuvo que mudarse a México por trabajo y así de niño me fui con él a México y pasé toda mi infancia allí”, agregó Santiago Giménez.

Santiago Giménez en su debut con el Milan (Getty Images)

De esta manera, por si había alguna duda sobre la preferencia del jugador del Milan, está claro que prioriza a México. Santiago Giménez podría debutar este mismo sábado con los rossoneri en la Serie A y solo quedaría por ver cuándo será el primer gol del ‘Bebote’ con el gigante italiano.

Los números de Santiago Giménez con la Selección Mexicana

Santiago Giménez debutó en octubre de 2021 con la Selección Mexicana, cuando tenía 20 años. Desde ese momento, el delantero tiene tan solo 4 goles en 32 partidos disputados con el Tri, lo que quiere decir que el ‘Bebote’ tiene un gran margen de mejora en su cuota goleadora con México.

El futbolista del Milan no pudo estar presente en las últimas dos Fechas FIFA por su lesión, pero se espera que Santiago Giménez vuelva al conjunto de Javier Aguirre para disputar en marzo las semifinales de la Concacaf Nations League ante Canadá.