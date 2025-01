El jugador que Lionel Scaloni borró y que ahora analiza representar a la Selección Mexicana

Javier Aguirre, en este proceso en el que se encuentra probando jugadores para conformar la Selección de México que será anfitrión (junto a Estados Unidos y Canadá) en la Copa Mundial 2026 (de hecho este martes terminó su gira por Sudamérica en la que enfrentó al Inter de Porto Alegre y a River Plate), se encuentra frente a una opción que está siendo desechada por, ni más ni menos, que la Selección Argentina.

Se trata de Luka Romero, flamante incorporación de Cruz Azul (y que en 2024 fue pretendido por Boca Juniors), que llegó a jugar la Copa Mundial Sub 20 de Argentina 2023 con la Albiceleste dirigida por Javier Mascherano, que todavía no tuvo lugar en las convocatorias del cuerpo técnico de Lionel Scaloni para el combinado mayor.

El futbolista nacido en 2004 en Victoria de Durango, pero con padres argentinos, fue adquirido a mediados del 2023 por el AC Milan (hasta ese entonces pertenecía a la Lazio). No obstante, apenas llegó a jugar 5 partidos con la camiseta del Rossonero, puesto que, por aquel entonces, Stefano Pioli no lo tenía en sus consideraciones.

Publicidad

Publicidad

Por este motivo, no encontró mejor opción que, a principios de 2024, aceptar la propuesta a préstamo del Almería de LaLiga de España para retomar el protagonismo. Sin embargo, solo sumó 13 presencias, razón por la que volvió a ser cedido a mediados del año pasado, esta vez al Alavés (acumuló nada más que 8 juegos), en donde Chacho Coudet le admitió que no lo tendría en sus planes.

Por estas idas y vueltas en una carrera en la que no logra hacer pie, Luka Romero no fue llamado por la Selección Argentina, una situación que, de todas maneras, le deja el terreno allanado al Tri para que puedan contar con él. Por eso, lo que vaya a hacer con el Cementero puede ser determinante para llamar la atención del Vasco Aguirre.

Luka Romero admitió que habló con Javier Aguirre y Rafa Márquez

La primera selección que me llamó fue Argentina, es verdad que después España (también tiene ciudadanía española) y México se me acercaron. No le cierro las puertas a nadie, porque uno no sabe lo que puede pasar en un futuro. Estuve hablando con Javier Aguirre y Rafael Márquez, es algo que me pone feliz, pero pienso en estar con Alavés, hacer lo mejor posible y después decidir”, contó Romero en diálogo con ESPN en octubre del 2024.

Publicidad

Publicidad

En esa línea, ya en conversación con TUDN como jugador de la Liga MX, aclaró: “Cuando vas a la selección es porque estás haciendo las cosas bien en tu club. Yo trato de hacer las cosas bien. Ahora solo pienso en Cruz Azul, en hacerlo bien acá, y lo que digo, después decidiré bien con la familia (si acepta al Tri) y ver qué va a pasar después”.

ver también Javier Aguirre, DT de México, reveló como afectará la gira de Sudamérica al futuro: "Confieso algo..."