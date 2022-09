Como están las cosas hoy por hoy, resulta altamente improbable que Gerardo Martino vaya a continuar en su cargo como entrenador de la Selección de México una vez finalizada su participación en el Mundial de Qatar. De hecho, al Tata se lo ve cada vez más molesto con las reiteradas críticas por parte de la prensa en que es el principal apuntado, pero también con algunas acciones, también omisiones, de los directivos del futbol mexicano.

"Hace poco escuché a un directivo decir que la liga no tenía que jugar para la selección. Sí, si nosotros tenemos el 60 por ciento de los jugadores para el Mundial. Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero. Si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas", disparó el entrenador, desafiante, en la rueda de prensa posterior al amistoso que terminó con derrota 3-2 ante Colombia.

Siendo prácticamente nula la posibilidad de que Martino continúe al frente del Tri después del Mundial, desde la prensa no se tardó en dar lugar al desfile de candidatos a reemplazarlo y uno de los principales apuntados del ámbito local fue Víctor Manuel Vucetich, quien está dirigiendo a los Rayados de Monterrey.

Pero antes que esa opción pudiera comenzar a tomar fuerza, fue el propio DT quien la descartó de plano, dándole a México un no por anticipado. “Siempre he dicho que no vuelvo. Estoy en una etapa extraordinaria. Ahí, a veces se va a sufrir y no es momento, es tiempo de disfrutar de mi familia, de mis amigos y en una institución en la que ha habido un respaldo muy agradable”, dijo mostrándose muy a gusto en Rayados.

Víctor Manuel Vucetich sabe muy bien lo espeso que puede volverse el ambiente en la Selección de México, pues en 2013 asumió como entrenador interino tras la salida de Luis Fernando Tena para permanecer nada más que seis días al mando siendo cesado de manera polémica y considerándolo por aquel entonces como "una falta de respeto".