Si bien no cargó contra el delantero de Chivas, el bigotón no lo ve como el sucesor natural de Tecatio.

No es Alexis Vega: Ricardo La Volpe dio a su reemplazante ideal de Jesús Corona

La Selección Mexicana de Futbol prepara sus amistosos internacionales ante Perú y Colombia, los cuales servirán para ultimar detalles pensando en el Mundial de Qatar 2022. Precisamente, el gran tema relacionado al Tricolor en la actualidad gira en torno a quiénes integrarán la nómina definitiva para la justa mundialista.

Una de las fijas para Gerardo Martino en el sector de los extremos parece ser Alexis Vega, delantero del Guadalajara, quien podría ser titular en caso de que no llegue el lesionado Jesús Corona. Sin embargo, al parecer no todos coinciden en que el Gru sea el reemplazante natural del Tecatito.

En ese grupo se encuentra Ricardo La Volpe, quien pensando en la Copa del Mundo opinó que el delantero de Chivas tiene otras buenas cualidades pero no las de un extremo clásico. Para ese sector del campo, por el contrario, el experimentado entrenador posicionó a Uriel Antuna.

"Veremos a Martino si pone esos wings o extremos que tengan el desequilibrio mano a mano. Vega no es Tecatito, más que como extremo es hacia adentro para su definición, pared o robo con el nueve, pero no un desequilibrio y tirar una pelota bien puesta al nueve o generar un buen centro a segundo palo. Para mí no tiene las características, las tiene mucho más Antuna", declaró La Volpe para TUDN.

"En el segundo tiempo (contra Paraguay) lo demostró, cuando México empezó a saber jugar, de no empujar tanto y no rebasar la línea del balón, en esas cosas se vio bien. Que quizás le faltó la última, sí, pero ganó cinco, seis o siete veces las espaldas, llegando a línea de fondo, rompiendo la línea defensiva paraguaya", completó el Bigotón.