La Selección Mexicana firmó uno de los mayores fracasos de su historia: quedó eliminada en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022 y ni siquiera pudo acceder a los Octavos de Final, algo que no le sucedía desde la edición de 1978 (sin participaciones en 1982 y 1990). Una vez finalizó el encuentro frente a Arabia Saudita, Gerardo Martino confirmó lo que ya todos sabíamos: no seguirá siendo el entrenador.

El Tata ha recibido muchísimas críticas por el rendimiento del Tri en esta copa y, si bien el equipo jugó uno de los mejores partidos de su ciclo contra los asiáticos, el tercer gol nunca cayó y no hubo lugar para el milagro de seguir con vida. Es por eso que Miguel Herrera, extécnico del conjunto nacional, volvió a destrozarlo. Esta vez en Telemundo, donde analiza el torneo.

"Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo. Si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles pues vas a perder la guerra, o no cambia, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia, vas a terminar cediendo todo. No vimos un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta de que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es", apuntó con contundencia el Piojo.

Más adelante, sobre el duelo con Argentina, agregó: "En el segundo partido no salimos a ganar, salimos a no perderlo y sin nuestro mejor hombre defensivamente, que es Edson (Álvarez), el mejor contención que mejor teníamos en ese momento. Si ibas a defender el partido, por lo menos defiende con un tipo que sabes que defiende".

"¿Si le facilitó las cosas a Argentina? Eso es otra cosa, eso no me lo puedes preguntar a mí porque no lo sé. Si pones una formación para defender, debes usar a tus mejores hombres, si no das mucho de qué hablar y tus jugadores no te entienden. Es lo que está diciendo Chávez: que no generaron ni una jugada de gol. Lo vimos varias veces, lo documentamos, de repente desbordó Lozano, levantó la cabeza, iba con dos o tres argentinos cerca y en el área había tres más, no había nadie para tirar un centro", sentenció Miguel Herrera. ¿Será él el sucesor del Tata?

