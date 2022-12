La Selección Mexicana de Futbol dijo adiós a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Este miércoles 30 de noviembre, el Tri disputó un buen encuentro por el último partido del Grupo C, pero a pesar de vencer a Arabia Saudita por 2 a 1, no pudo obtener el segundo puesto por diferencia de gol.

Posterior al encuentro llegó la conferencia de Gerardo Martino, quien se hizo cargo de la decepción causada por el equipo nacional en la justa mundialista, y confirmó que su ciclo como técnico del equipo nacional. "Mi contrato (con la FMF) se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más", declaró el Tata, entre otras cosas.

Este jueves 1 de diciembre se dispusieron a dar otra conferencia de prensa, Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Jaime Ordiales, Director de Selecciones Nacionales Varoniles. Ante los ojos de todos, los directivos admitieron el fracaso y la falta de objetivos cumplidos, al mismo tiempo que anunciaron una reestructuración al interior de toda la federación, lo cual podría incluir: el regreso de los ascensos y descensos, además de cambios en la cantidad de extranjeros permitidos por equipo y una limitación a la multipropiedad.

“Fallamos. En los próximos 30 días se hará el análisis de todas selecciones nacionales, se realizarán cambios estructurales: ascenso y descenso, multipropiedad, extranjeros". dijo Yon de Luisa. "Reconocemos que en Qatar no cumplimos el primer objetivo, que era alcanzar los Octavos de Final", añadió.

Asimismo, el mandamás de la FMF confirmó la salida de Gerardo Martino: "Tata se pronunció ayer (que se iba). Es un técnico con grandísima capacidad, trabaja fuerte, pero cuando no alcanzan los resultados es difícil".

+ LOS CANDIDATOS A REEMPLAZAR A GERARDO MARTINO

Por su parte, el ex director deportivo de Cruz Azul se animó a hablar de "fracaso" y consideró que le fallaron a todo el país: "Damos la cara ante este fracaso, no cumplimos los objetivos que habíamos trazado. Le fallamos al gremio del fútbol mexicano y a los aficionados. Estamos apenados y queremos disculparnos con todos. Agradecemos a los jugadores que participaron en toda la preparación de este Mundial, no solo a los que vinieron. También agradezco a los clubes que apoyaron y a nuestros socios comerciales"