Previo a embarcar rumbo a Costa Rica, Miguel Herrera dio que hablar por sus declaraciones que apuntaron directo contra las decisiones de los directivos actuales de la Liga MX. Y una vez aterrizado en suelo tico y anunciado oficialmente como entrenador de la Selección de Costa Rica, el ‘Piojo’ volvió a encender la polémica con sus dichos.

“Este Miguel Herreraviene con muchas ganas y deseos. Estuve trabajando en los medios, vi la Premier, la Copa América, no he parado de ver fútbol… La gente verá a un tipo entregado al 100 por ciento. Saldré de Costa Rica sólo para ver jugadores, pero voy a vivir aquí. Mis hijas tendrán que venir a Costa Rica para verme, porque voy a estar metido de cuerpo y alma con la selección”, fue una de las frases que soltó el estratega de 56 años y que luego utilizó para diferenciarse de Gerardo Martino, exentrenador de la Selección Mexicana.

Por caso, durante el ciclo del ‘Tata’ en el Tri, el propio Herrera criticó al argentino por el tiempo que pasaba fuera de México mientras conducía los rumbos de la selección, desde 2019 a noviembres de 2022 tras quedar fuera del Mundial de Qatar en fase de grupos.

“He sido muy crítico del ‘Tata’ (Martino), de decir que n estaba ahí, que no lo veía en los partidos a pesar de que es un buen técnico. Yo criticaba eso, que no lo veía ahí metido al 100 por ciento. Entonces si critiqué eso yo no puedo estar haciendo eso. Quiero estar concentrado, y ya estamos metidos al 100 por ciento. Mi compromiso es así”, expresó Miguel Herrera, asegurando que se instalará en Costa Rica para no dejar detalle librado al azar.

A la vez que detalló los motivos por los cuales tiene esa postura al respecto: “Considero que cuando un técnico asume la responsabilidad de un equipo tiene que estar ahí. Y cuando es una selección, mucho más. Si no eres del país donde estás y no estás presente, entonces la gente no ve el compromiso“.

¿Cuándo será el debut del ‘Piojo’ Herera en Costa Rica?

El estratega mexicano tendrá su estreno oficial en los Ticos el próximo 22 de enero, cuando se enfrente contra Estados Unidos en un amistoso preparatorio de cara las Eliminatorias Concacaf. Y posteriormente participará de la Copa Oro 2025 que se llevará a cabo del próximo 14 de junio al 6 de julio.