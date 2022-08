Ricardo La Volpe es toda una figura del futbol mexicano. El entrenador argentino presume haber pasado por los mejores equipos del país, incluida la Selección Mexicana, la cual dirigió de 2002 a 2006.

Por muchos es bien sabido que el Bigotón, además de ser un gran estratega que revolucionó muchas facetas del juego, también es recordado por sus creencias en la suerte, mismas que lo llevaron a efectuar algunas cábalas a lo largo de su trayectoria.

Las famosas corbatas de dragones o el no saludar al técnico rival antes de un partido, son algunos de los rituales que Ricardo Antonio hacía en cada partido. Pero ahora salió a la luz la historia de un periodista mexicano que tuvo que dejar de hacer su trabajo por el enojo del timonel argentino.

César Martínez, exreportero de TUDN, reveló que en una entrevista con Hi! Sports TV que en 2004 La Volpe le dijo que su presencia en los encuentros de la Selección Mexicana era sinónimo de derrota.

"Estaba yo en alguna ocasión transmitiendo un partido entre México y Estados Unidos en 2004. Era época donde no le veíamos la pista a Estados Unidos. Termina el primer tiempo del partido y el técnico mexicano (Ricardo La Vope) pasa en frente de mí y me hacía así (un ademán) y algo decía, pero enojado, como una especie de reclamo. Yo estaba seguro que era para mí. Terminó el primer tiempo y nos llevaron a una salita (…) entró Ricardo La Volpe, se fue conmigo y me dijo: 'Cada vez que vienes tú, pierdo'", comentó el periodista mexicano.

Asombrado por las palabras del Bigotón, César Martínez creyó que todo era un juego: "Yo me lo quise tomar a broma y le pegunté si estaba bromeando. Me dice muy serio: No, cada vez que vienes tú, pierdo. Y luego todavía me dijo, con estas palabras: 'Ya jodiste a La Puente, ya jodiste a Aguirre, a Meza y ahora yo'. Ese gol me costó tres años sin ir a la selección", aseveró.