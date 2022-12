La Selección mexicana separó su camino de Gerardo Martino, quedando ahora vacante el puesto de técnico nacional y sonando cualquier cantidad de posibilidades para tomar el cargo en el 2023.

Ya que Juan Carlos Osorio tuvo una gestión más exitosa que el Tata, es normal que ahora que se encuentra desempleado, el colombiano sea una opción para regresar, conociendo el futbol mexicano a la perfección.

Incluso hace algunas semanas el timonel manifestó su interés por regresar al Tricolor, aunque parece que el mismo Osorio se ha descartado de la batalla por el codiciado puesto, teniendo otros continentes como prioridad.

“Entendí, reconocí y valoré el potencial que tienen en un alto porcentaje las selecciones africanas para la idea de juego con la que yo me identifico. Viendo a los africanos le veo un potencial enorme a la parte atlética, tienen habilidad, folcore, jugadores que son capaces de bajar su centro de gravedad, desequilibrantes y sorprendemente aquí corroboré. También ratifiqué que en Oriente Medio hay buenas selecciones. Obviamente también me seduce, me llama la atención, por lo mismo, tiene muy buenos atletas jugando al futbol. Es lo que persigo en mi próximo proyecto”, dijo en ESPN.

Declinó ofertas

Por último, confirmó que ha rechazado buenas propuestas del futbol mexicano por su interés en dirigir selecciones: “Vivo muy agradecido (de las propuestas), aprovecho la oportunidad para manifestarlo públicamente porque creo que de pronto no ha quedado claro para algunos y por ahí puedan tener un resentimiento conmigo, a mí me han ofrecido muchos y muy buenos clubes mexicanos o varios… Son más de cinco. La Liga si algo tiene es grandes clubes. Están muy bien gestionados, y con muy buenos recursos para organizar un buen proyecto deportivo, pero no, la decisión mía pasa por otras cosas”.