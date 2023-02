Cuauhtémoc Blanco jugó para la selección mexicana entre 1995 y 2014 y acumuló un total de 120 partidos, cantidad que habría quedado en 98 ya que el ídolo del futbol mexicano fue corrido del equipo nacional en 2008 por haber causado el enojo del entonces entrenador del Tri, el sueco Sven-Göran Eriksson.

El 10 de septiembre de 2008, la selección mexicana enfrentó a la de Canadá en el estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la eliminatoria para la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 y la venció 2-1, pero más allá del resultado, ese partido se recuerda porque pudo haber sido el último de Cuauhtémoc Blanco con el Tri. El mismo jugador lo anunció de manera sorpresiva por la mañana.

Cuauhtémoc Blanco empezó el partido en el banco de suplentes e ingresó al partido al minuto 89 para sustituir sólo para recibir un homenaje pues supuestamente ese juego marcaba su adiós de la selección mexicana de la cual fue corrido por Sven-Göran Eriksson por un acto de indisciplina.

En una charla con el periodista David Medrano, Francisco Ramírez, quien era auxiliar técnico de Sven-Göran Eriksson, recordó que el sueco "era muy militar en la disciplina" y se molestó porque Cuauhtémoc Blanco "no llegó a dormir a la concentración y el viejo no permitía eso. Dio permiso durante el día, la cita era en la noche y no llegó a dormir y dijo ‘se va’". Por esa razón "inventan una despedida en Tuxtla".

Regreso de Cuauhtémoc Blanco a la selección mexicana

Sven-Göran Eriksson fue cesado en abril de 2009 por poner en riesgo la clasificación de la selección mexicana al Mundial Sudáfrica 2010 y fue relevado por Javier Aguirre quien llamó de nuevo a Cuauhtémoc Blanco en junio de 2009; el ídolo jugó todavía 22 partidos más después de la destitución del entrenador sueco.