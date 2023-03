Con tan soloun partido jugado bajo la naciente gestión del director técnico argentino Diego Cocca, ante Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23, los futbolistas de la selección mexicana ya comenzaron a recibir críticas por algunas actitudes que han mostrado recientemente.

En el programa Línea de Cuatro, Ricardo Peláez, analista de TUDN, señaló que en la actual generación de futbolistas no se nota la convicción y el compromiso con el Tri que existían durante su etapa como jugador en la que perteneció a la selección mexicana entre los años 1989 y 1999.

"En nuestra época no era así, te morías por ir a la selección. El día que me quedé fuera del Mundial del 94 te lo juro que estaba llorando, te dolía no estar en la selección nacional. Ya no veo esa ilusión, no la veo", dijo Ricardo Peláez tras considerar que en el partido contra Surinam hubo jugadores que se vieron confiados.

En este comienzo de la gestión del argentino Diego Cocca como director técnico de la selección mexicana, Ricardo Peláez hizo una reflexión para los jugadores, sobre todo con los que se buscará el recambio de la selección mexicana.

El techo de un futbolista es la selección

Ricardo Peláez consideró que en la selección nacional "para mí es el techo de la carrera de un futbolista, escuchar tu himno nacional en un Mundial. Me fui a jugar a Europa, qué bueno, pero jugar con tu selección... el festejo de Argentina, no digan que no se les mojaron los ojos".