Avalado por su larga y exitosa carrera resaltada con títulos con el Real Madrid y la selección brasileña, el legendario lateral izquierdo Roberto Carlos, quien visitó México donde ofreció una conferencia, dio sus consejos para que el futbol mexicano sea más productivo en la generación de jóvenes y talentosos futbolistas.

"Yo vengo del país del futbol, en Brasil cada día nace un jugador de futbol", dijoRoberto Carlos quien encuentra complicado creer que un país como México que además de tener más de 120 millones de habitantes cuenta con estructuras de fuerzas básicas en sus clubes profesionales de futbol no tenga una producción de futbolistas más generosa.

"No entiendo cómo un país como este no fabrica tantos jugadores jóvenes para que jueguen en el primer equipo y luego la selección mexicana", planteó Roberto Carlos y sugirió "ver con los clubes cuál es su idea, nosotros en el Real Madrid, tenemos Juvenil C, B y A, luego el Castilla y pocos jugadores también van al primero equipo, lo que hacemos es formar a los jugadores, ponerlos en otros clubes y cuando estén preparados regresarlos a nuestro equipo y empezar a jugar en el primer equipo... hay que reorganizar los clubes, ver el límite de extranjeros aquí, cada país con su mentalidad".

Asimismo, Roberto Carlos tomó como referencias del futbol mexicano a tres jugadores que han estado vinculados con equipos de la primera división española. Uno de ellos ya está retirado, el otro ahora se encuentra en la MLS y uno está haciendo su lucha a pesar de haber tenido poca acción con el Betis.

"Hoy tienen ustedes un jugador mexicano, Diego Lainez (Betis), que es buen jugador, tienen la referencia de Hugo Sánchez en el Real Madrid (Atlético de Madrid y Rayo Vallecano), que ha hecho historia, Carlos Vela es otro jugador que también estuvo bien en la Real Sociedad (y Osasuna)", concluyó Roberto Carlos.