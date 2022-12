En la noche de Doha, México volvió a fallar luego de haber sido eliminado en la fase de grupo a pesar de ganarle a Arabia Saudita por 2-1 en el último partido. Por otro lado, luego de la eliminación, los futbolistas comenzaron a romper filas y el primero de en decir adiós fue una de las principales figuras del Tri.

Lo que finalmente sucedió en el día de hoy fue un nuevo baño de realidad de que el conjunto nacional venía jugando mal y que si no mejoraba iba a realizar un papelón en Qatar 2022. Así sucedió, debido a que ante Polonia se llegó tres veces, contra Argentina se disparó una sola vez y ante los sauditas se atacó porque se estaba con la soga al cuello.

Por otra parte, luego de la que se finiquitara la eliminación, la Federación Mexicana de Futbol le informó a los jugadores que se podía abandonar la concentración. Uno de los primeros en romper filas fue Hirving Lozano, según lo informado por Mauricio Ymay, quien tomó algunas de sus pertenecientes y se dirigió a estar con su familia.

Cabe recordar que el futbolista de Napoli hoy fue captado mientras discutía con Urial Antuna a quien acusaba de no haberle dado la pelota al pie. A su vez, el elemento de Cruz Azul le respondió que él podía acercarse. Sin duda, el vestuario del Tri estaba frustrado y molesto luego de no haber conseguido el pase a octavos de final.

Luis Chávez tunde a Gerardo Martino

Tras la eliminación, Luis Chávez habló del encuentro de Argentina y comentó que no le entendieron al Tata Martino qué era lo que quería hacer. “Los que jugamos somos nosotros. El segundo partido no entendimos lo que él quiso plantear, defendimos bien, pero no generamos peligro, así no se pueden hacer goles, terminamos perdiendo ese partido”, finalizó.