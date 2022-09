A 51 días para Qatar 2022, México tiene muchísimos problemas por resolver y uno de ellos es el de centroatacante. Por otro lado, mientras se discute sobre a qué jugador deberá cortar el Tata Martino, el Chaco Giménez entiende la postura del entrenador nacional en cortar a su hijo para llevar a Raúl Jimánez.

Sin duda uno de las grandes falencias que tiene el Tri es la falta de gol, la cual se debe a la falta de generación de juego. También, cabe destacar que las pocas jugadas de gol que se generan los nueve de la selección nacional terminan fallando.

Por otra parte, de cara a Qatar 2022, Gerardo Martino confirmó que solo irán tres centro atacante lo que llama la atención por el momento que viven Santiago Giménez y Henry Martin, mientras que Rogelio Funes Moris y Raúl Jiménes se encuentran entre algodones. A pesar de esto, Chaco Giménez entiende la postura del entrenador debido a que no se puede discutir al centro atacante del Wolverhampton.

“No creo que otro mexicano con el presente de Santiago Giménez esté en Europa, sacándome la camiseta de padre. Hay algo más importante todavía, estamos hablando de un chico de 21 años", comentó el argentino a ESPN. Y agregó: “Hay un proceso y los entrenadores tenemos nuestros jugadores, que son de jerarquía también. No soy quien para presionar pero, como aficionado, jugador y papá de un involucrado, entiendo al técnico. No es de lo que hiciste ahora en los últimos tres o cuatro meses, hay un proceso. Hay jugadores que no están en su mejor momento pero ¿podemos discutir a Raúl Jiménez?".

Por último, el ahora axuiliar técnico de Mazatlán entiende que es injusto, pero la llegada de un futbolista a la copa del mundo no se debe solamente a un buen momento, sino que a un proceso. "Lo dijo el Tata, uno de los cuatro se va a quedar fuera, pero soy muy realista y le digo a Santiago '¿qué más te puedo exigir yo como padre futbolísticamente hablando? Llevas no se cuántos goles, saltaste al futbol europeo'. Guardado ya tiene un lugar Top en Europa, Edsón Álvarez estuvo ahí, Héctor Herrera en su momento estuvo ahí también", analizó Chco Giménez quien entiende que Santi Giménez puede no jugar ahora una Copa del Mundo, pero si llegar a la siguiente “Quizás olvidamos la parte mental o qué piensa un chico. ¿Por qué tiene que ser todo ahora?”, cerró.