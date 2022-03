Se identifica con Raúl Jiménez y no con Rogelio Funes Mori: el joven que no cierra puertas a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana cuenta con varios jóvenes talentos de doble nacionalidad, que aún no decidieron si vestirán la camiseta del Tri u optarán por otro país. Uno de ellos es Diego Abreu, hijo del mítico Sebastián Abreu, y que también tiene la posibilidad de representar a la Selección Uruguayo. Al igual que su padre, Diego se desempeña como delantero, y de momento, el jugador de Defensor Sporting se recupera de una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda.

Diego Abreu sufrió dicha lesión con la camiseta de Uruguay, pero a sus 18 años, no descarta volver a representar a la Selección Mexicana. En diálogo con Fútbol Total, explicó: “Lo que podría decantar mi decisión es las posibilidades que me den de jugar, porque al final de cuentas uno tiene que buscar lo mejor para uno. El día de mañana si me van bien en una u otra, me pueden salir pases para el exterior. Pero si no tengo minutos, pues esa no va a ser. La que me brinde minutos, confianza, más afinidad con la gente, será por la que me termine decantando”.

Cabe destacar que Abreu ya jugó un certamen con la Selección Mexicana Sub-20, en Marbella, el año pasado. Sin embargo, no lo han vuelto a llamar. “Obviamente me dieron la oportunidad de jugar, y me hubiese gustado jugar más minutos. Me dejaron en claro que ahí nadie te regala nada y que cada uno tiene que pelear por su puesto. Desde el viaje a Marbella nunca más me han contactado. Ahora que viene la selección mexicana acá a Uruguay me dará tiempo de hablar con la gente que viene de México”, señaló el joven atacante.

Asimismo, Diego Abreu tiene conocimientos sobre el futbol mexicano, y en especial, de la Selección. A la hora de hablar sobre sus referentes en el puesto, no dudó: “Me siento bastante identificado con Raúl (Jiménez), porque los dos somos nueve de área, por ejemplo; Raúl es uno más que se centra en fijar a los dos delanteros, busca salir del área cuando lo ve necesario, es decir no pasa mucho tiempo fuera del área. En cambio Funes Mori, siento que es jugador que le gusta jugar mas afuera. Yo me veo más identificado con Raúl”, recalcó.

Diferencias entre México y Uruguay

Abreu aún no tiene decidido a qué país representará, pero sí se animó a señalar diferencias entre ambos países: “Siento que en México es un trabajo más ordenado por el hecho de las infraestructuras que se tienen, el tema dinero son realidades totalmente distintas; entonces es un trabajo más ordenado que la idea es plasmarlo a futuro”, reflexionó el delantero.