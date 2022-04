El ciclo de Gerardo Martino lleva algunos meses siendo cuestionado, y la danza de posibles sucesores no tiene freno.

La Selección Mexicana logró acercarse más que nunca a la gran cita de fin de año, en el Mundial de Qatar 2022. Con la victoria por la mínima ante Honduras, se ahuyentaron fantasmas, pese a que el Repechaje todavía es una opción. No obstante, el proceso de Gerardo Martino sigue sin transmitir demasiada confianza en afición y periodismo especializado. De hecho, hay quienes ven como cumplido el ciclo del Tata.

Alvarito Morales no anduvo con vueltas y postuló al reemplazante de Gerardo Martino, quien no estuvo en la visita a Honduras por problemas de salud. “Con Jorge Theiler nos va bien. Tata, muchas gracias por participar. Tata, mejorate de tu ojo, la salud es lo importante. Nos quedamos con el señor Theiler, no se necesita más. El señor Theiler con un discuro sobrio y tranquilo. Él dijo: México tiene la obligación de ganar, que es una palabra que le da miedo a la gente o a la familia del futbol”, afirmó.

“Es muy fácil, señor Theiler, usted dijo, México tiene la obligación de ganar, usted cumplió. Señor Theiler, yo lo apoyo para que usted se quede, y lo apoyo aún más porque usted no es de los discípulos ni de la secta de la retórica linda, de la retórica Valdano, Bielsista, Lavolpista, Cappista, Menottista. Usted lo que prometió, lo cumplió. Quédese usted de Director Técnico”, expresó Álvaro Morales en el editorial que dio inicio a un nuevo programa de Fútbol Picante.

Pese a los tres puntos obtenidos, México sigue sin dejar una buena imagen, y el poco entusiasmo de la afición se ve reflejado en estadísticas de audiencia. Ante Honduras, el peor rival de las Eliminatorias Concacaf, el Tri abrió el encuentro mediante una pelota parada, cuando el empuje se daba más con garra que con futbol y juego asociado. Los déficits creativos no son nuevos y preocupan de cara al Mundial de Qatar.

Qué necesita México para clasificar al Mundial

Después de vencer a Honduras, el Tri tiene mayor tranquilidad, ya que está a un paso de obtener el boleto directo hacia Qatar 2022. A México le alcanzará con un empate en la última fecha como local ante El Salvador, para asegurarse su lugar en el inminente sorteo de la cita mundialista. En cambio, una derrota obligaría a sacar cuentas, ya que Costa Rica puede igualarlo en puntos y superarlo en diferencia de gol según los resultados finales en ambos encuentros.