Los rumores sobre si el mexicano Javier “Chicharito” Hernández tiene oportunidad de ser parte de la Selección Mexicana de Gerardo “Tata” Martino continúan. En esta ocasión se acrecentaron después de que el propio canterano de las Chivas de Guadalajara confirmara que habría acercamientos entre él y los dirigentes de la escuadra tricolor, pues el timonel no había querido tocar el tema acerca del futbolista desde 2019, última vez que fue convocado.

Ante esto, ESPN dio a conocer que el jugador de Los Ángeles Galaxy sostendrá una nueva reunión con el entrenador sudamericano, quien reveló en sus más recientes conferencias que es real el acercamiento, pero eso no lo obliga a contar con él para los compromisos que tiene en puerta la Selección Mexicana. Dicho medio señaló que ya se habrían contactado Martino y Hernández de manera virtual, y en los próximos días sería de forma personal.

Durante la gira de México por Estados Unidos, el propio Martino confirmó en conferencia de prensa la charla con Javier Hernández, aunque si fue contundente acerca de que no sostiene ningún compromiso con el delantero para convocarlo para los próximos compromisos del equipo tricolor: "Es cierto lo que dijo Javier, de que tuvimos una comunicación, seguramente queda otra por tener", informó el timonel, previo al triunfo del combinado azteca ante Nigeria.

"Me junto con el futbolista, lo escucho y lo que hacemos es juntarnos sin problema, si la reunión genera un tipo de compromiso hoy tendríamos 70 jugadores en la selección, la tenemos y no significa nada... Lo normal es que no suceda, porque tampoco le podemos cerrar las puertas a los jugadores que estén en buen momento, las charlas con 'Chicharito' no significan que asuma ningún grado de compromiso", así de claro fue el estratega argentino sobre este tema.

Cabe destacar que en múltiples ocasiones Martino y compañía han sido cuestionados sobre la ausencia del tricolor, a lo que él no se ha dejado amedrentar ni envolver por la prensa y ha sido claro al respecto, pues ha dicho que eso es meramente decisión del técnico y él la asume como tal, pues para él lo importante es que se tenga más de un año en gran nivel y no sólo una buena racha de algunos partidos.