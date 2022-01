La Selección Mexicana de Futbol ya tiene todos sus cañones apuntados a la triple fecha FIFA de Eliminatorias Concacaf, donde podría quedar muy cerca el boleto al Mundial de Qatar 2022. El combinado nacional comenzará con su visita a Jamaica en Kingston, y luego regresará a CDMX para recibir a Costa Rica y Panamá.

Uno de los que regresó a la convocatoria del Tata Martino es el lateral del Genk, Gerardo Arteaga, tras casi un año de ausencia después de no ser considerado por su faltazo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De hecho, el ex Santos Laguna volvió a referirse a los motivos que lo llevaron a dar el polémico 'no' a la justa olímpica.

"Más allá del Mundial, sea Mundial o el torneo que sea, yo en los Juegos Olímpicos decidí bajarme por temas personales, personalmente no me encontraba bien, ya pasó pero así haya sido un Mundial o lo que sea, si yo no estaba bien personalmente no iba a hacer las cosas bien tampoco en el campo, fue por eso una de mis decisiones, ahora ya se viene el Mundial. Ya pasé lo malo personalmente, a cambiar esto y qué bueno que este año lo iniciamos bien", declaró para Marca Claro.

¿Cómo se enteró de su regreso al Tri? "Solamente me avisaron y listo, fue todo. No hubo otra manera en que me hayan dicho, no he hablado con nadie pero qué bueno, estoy contento de regresar y con muchas ganas. Era algo que estuve esperando, que quería pero tampoco era algo que estuviera desesperado por conseguir. Si me llamaban o no yo tenía que seguir trabajando, no pasaba nada pero qué bueno que empezamos el año y me toca ir a la primera convocatoria del año".

El cariño de la afición por Arteaga

Por último, Arteaga se mostró conciente del deseo de los aficionados por su retorno, el cual dijo notar a través de las redes sociales: "Sí llegaba a verlo, sobre todo por tus familiares que te mandan cosas, pero yo no soy mucho de meterme en esos temas de redes sociales, de estar viendo qué pone la gente, qué hablan de mí, qué se dice. No acostumbro eso". Y añadió: "La gente ha estado pidiéndome y yo no les quiero fallar, quiero ir a selección y hacer las cosas de la mejor manera, uno nunca quiere hacer las cosas mal. Qué bueno que ahorita está un poco complicado, está mejor, me gusta más así".