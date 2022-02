El legendario ex jugador de Chivas reveló que los comentarios del arquero del América no

Selección Mexicana: Oswaldo Sánchez estalla contra Memo Ochoa y asegura que no están para animarlos

A pesar de que las críticas hacia la Selección Mexicana están fundamentadas con los resultados en el último año, el cual incluye tanto sus actuaciones en Copa Oro, Nations League, así como Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en donde no han conseguido lo que se tenía presupuestado, y por ello las críticas no se hicieron esperar hacia Gerardo “Tata” Martino así como al resto del equipo, algo que molestó al arquero del Tri, Guillermo Ochoa.

“Tata es la cabeza de este grupo, es el líder que nos va a llevar a Qatar. Entonces creo que tiene un excelente grupo, excelentes jugadores y hay que calificar. Ahora resulta que todos los partidos son fáciles, ganar fuera es sencillo para todos y las cosas no son así, lo sabe la gente que trabaja con ustedes, a veces se les olvida lo que vivieron acá y cómo la pasaron acá”, señaló Memo al finalizar el encuentro ante Panamá en el estadio Azteca.

Esto provocó la furia de algunas ex estrellas del equipo tricolor, como fue el caso del arquero Oswaldo Sánchez, quien aprovechó su intervención en TUDN, para fijar una postura junto al también el ex cancerbero, Moisés Muñoz, ante las declaraciones de su ex compañero en la Selección Mexicana, con quien fue muy severo después de que buscó defender el mal momento en el que vive el cuadro azteca.

“Ahora, hay una realidad, el primer tiempo desastroso y hay que decirlo, aunque a muchos jugadores les duela estamos aquí para analizar y no para echar porras. También sufrimos de vez en cuando, tenemos la experiencia de haber sido mundialistas, pero no estamos para echar porras innecesarias, tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Cuando eres jugador te sientes atacado”, señaló Sánchez.

Mientras que Muñoz fue igual de contundente que Sánchez: “Siempre como jugador escuchas comentarios de la gente que analiza los partidos y de repente se te olvida que tienes que recibir esas críticas para crecer, aceptarlas y mejorar. A cuando estás de este lado debes analizar olvidándote lo que viviste como futbolista. La presión es canija y cuando terminas liberándola, de repente se te empieza a soltar y decir un montón de cosas. No venía al caso”.