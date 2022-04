México ya conoce a sus primeros rivales ante los que se enfrentará en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En esta ocasión Rogelio Funes Mori, quien se perfila a ser uno de los elegidos por Gerardo "Tata" Martino para ser parte de este Mundial en donde la Selección Mexicana enfrentará al país que lo vio nacer: Argentina, y eso ha derivado en múltiples comentarios sobre cómo les irá ante los albicelestes y si existen posibilidades de avanzar.

"Sin duda que todo va a depender de mi para ser parte del Mundial. Falta bastante tiempo y espero hacer las cosas bien para estar. México me abrió las puertas a mi y mi familia para crecer como jugador y por ello siempre iré con México, y haré lo que esté en mis manos para ayudar", reveló el jugador de Rayados de Monterrey a Fox Sports después de que se llevara a cabo el sorteo de la Copa del Mundo.

De acuerdo a lo revelado por Funes Mori, la preparación del Tri será clave para lo que puedan presentar en la justa mundialista: "Creo que la clave es hacer lo que en muchas ocasiones se ha hecho, tener partidos importantes, he visto que vamos a tener un amistoso contra Argentina. Hacer partidos contra selecciones fuertes creo que va a beneficiar para poder competir es importante. Creo que el primer gran paso ya se dio que era clasificar al Mundial después de una Eliminatoria difícil, y por ello hay que estar tranquilos porque estamos en un gran grupo y dedicarnos a jugar futbol".

"Estoy convencido de que vamos a clasificar a la siguiente ronda del Mundial. Tenemos grandes jugadores y sobretodo muchas ganas, estamos para competirle a cualquiera. Hoy el día el futbol es así, sólo debes estar concentrado y esperamos que la gente sueñe igual que nosotros, que crean, y hay un gran grupo que tiene mucha hambre de gloria", apuntó Funes Mori en respuesta a Luis Fernando Tena.

En el interior del equipo azteca están consicentes de sus deficiencias y de lo que deben mejorar, por ello no pierden la perspectiva del momento que están viviendo: "He encontrado un grupo muy unido y con ganas de triunfar, sin duda el trabajo está por encima de todo. La eliminatoria no fue como quisimos, hicimos autocrítica, tuvimos muchos altibajos empezando por el COVID, lesiones, sabemos que tenemos una oportunidad muy importante, y será clave para nosotros seguir creciendo futbolísticamente y poder mejorar esos detalles".