El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y la Selección Mexicana aún tiene algunas cuestiones por definir. Gerardo Martino sabe que la ofensiva tiene su margen de mejora, y por lo pronto parece tener confirmadas las presencias de Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori como principales cartas goleadoras.

Santiago Giménez es otro de los delanteros que aspira a tener su lugar en Qatar 2022. El atacante de Cruz Azul ha sido parte activa de las convocatorias, pero en la pelea también se encuentra Henry Martín, delantero del América que acostumbró a recibir los llamados de Gerardo Martino.

Pese a la competencia, Santi Giménez se ve en Qatar: "La verdad es que el sueño de cada jugador es ir a una Copa del Mundo y yo desde el Mundial de Rusia me puse como meta ir al de Qatar. Sabía que era muy complicado, pero con trabajo se podía lograr. Hoy está más cerca que nunca y todos nos jugamos un puesto en cuatro meses", reflexionó en diálogo con ESPN.

Santi Giménez ha tenido un buen arranque de temporada en Cruz Azul, por lo que agradece la confianza de Diego Aguirre: "Lo valoro muchísimo. El que te den confianza es importante. No digo que Juan Reynoso no lo haya hecho, pero cada entrenador tiene sus gustos y hay que respetar sus decisiones. Aguirre sabe las circunstancias, sabe que hay un Mundial cerca y sabe el equipo que tiene", manifestó.

El sueño europeo

Por otro lado, Santiago Giménez no se oculta al asegurar que su deseo es jugar en el futbol europeo: "Yo estoy muy feliz en Cruz Azul, pero mi sueño siempre va a estar presente, que es ir a Europa. Hay muchas circunstancias que no dependen de mí. Yo estoy muy feliz y sí me gustaría poder darle algo más a Cruz Azul", reconoció.