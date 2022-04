Gerardo Martino y su cuerpo técnico no presentarán sorpresas en la convocatoria de la Selección Mexicana al Mundial de Qatar 2022.

¡Está descartado! Gerardo Martino tiene decidido no llevar a Qatar 2022 a una joya de la Selección Mexicana

Uno de los grandes motivos por los que se ha criticado a Gerardo Martino en su ciclo como Director Técnico de la Selección Mexicana es la limitada lista de futbolistas que parece tener a disposición para las convocatorias. El argentino mantiene la gran base en cada uno de los llamados, y difícilmente sorprende con la inclusión de nuevos elementos. Ni hablar en las alineaciones, donde constantemente repite nombres a pesar de los bajos rendimientos individuales y colectivos.

De cara al Mundial de Qatar 2022, muchos fanáticos tienen la esperanza o el deseo de que esto cambie un poco y que el Tata le dé posibilidades a interesantes jugadores que no han tenido la oportunidad de mostrarse con la playera del Tri. Uno de ellos es Marcelo Flores, quien a pesar de tener solamente 18 años puede aportar una cuota de talento que pocos en el mundo tienen. Ya empieza a ser tenido en cuenta por Mikel Arteta en el Arsenal, pero la historia en el conjunto nacional es diferente.

La gran joya que tiene la Selección Mexicana solo ha disputado un partido con la mayor: jugó 8 minutos en un amistoso ante Chile, en diciembre del 2021. En las Eliminatorias no ha recibido ningún llamado y últimamente ha estado compitiendo con la categoría Sub-20, sitio donde le sobra. Si bien está la ilusión de verlo en la cita mundialista, todo parece indicar que Gerardo Martino no le dará la chance.

De acuerdo a la información brindada por ESPN, el cuerpo técnico del Tri ya tiene decidido no convocarlo al Mundial de Qatar 2022. "Marcelo Flores no está considerado, aún no reúne las condiciones para convertirse en un jugador habitual de la Selección Mexicana mayor", señaló la fuente. Y más adelante completó: "Al jugador le falta la fortaleza necesaria y por ende, más trabajo físico".

La Selección Mexicana subestima a Marcelo Flores

"Es un jugador que debe irse llevando poco a poco. Está muy chico todavía para ponerlo a disputar con gente de mucho más peso que él. Se le tiene que llevar despacio y con calma. Ya tendrá su oportunidad a nivel selección", apuntaron fuentes del Tri al medio mencionado. Con este pensamiento no hacen más que subestimar a Flores, quien llegará al Mundial con la edad de 19 años. Cabe recordar que Kylian Mbappé brilló en Rusia con 19 años; mientras que Leo Messi hizo lo propio en Alemania 2006 con 18, por poner dos ejemplos.