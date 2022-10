Se aproxima la Copa del Mundo Qatar 2022, y en el entorno de la selección mexicana ha acaparado la atención el debate sobre los tres delanteros, de los cuatro aspirantes, que incluirá Gerardo el Tata Martino en la lista definitiva de 26 jugadores, y en menor medida se habla de la situación de los porteros.

La selección mexicana tiene perfiladas cuatro opciones para cubrir las tres plazas de arqueros para el Mundial: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y Carlos Acevedo; los dos primeros parecen fijos en la preferencia de Gerardo el Tata Martino y los otros dos se disputarían un lugar.

En la convocatoria que Gerardo el Tata Martino presentó para los partidos de preparación de la selección contra Perú y Colombia se decantó por Rodolfo Cota, a pesar de que se esperaba el llamado a Carlos Acevedo, quien entrevista con el Escorpión Dorado habló de sus expectativas para la Copa del Mundo Qatar 2022. "No hay nada como ser como eres, positivo, bueno. A mí no me gusta ser mal vibroso o decir que se lesione este güey para que vaya este güey, jamás en mi vida. Si voy a ir es porque trabajé duro porque lo merezco y porque me lo gané entrenando no haciendo vudús, haciendo amarres".

El Escorpión Dorado le pidió a Carlos Acevedo que eligiera a los dos porteros con los que iría al Mundial Qatar 2022, pero el portero santista dijo que él no se incluiría. "(Rofolfo) Cota es mi compota el wey, me la paso a toda madre con él, escuchando rolas del Chaka y de Chalino (Sánchez) y de Los Temerarios. Y con Memo (Guillermo Ochoa) y Tala (Alfredo Talavera), tengo buena relación, tengo poco que los conozco, pero a los dos les tengo aprecio".

Si no es Qatar 2022, sería en 2026 para Carlos Acevedo

En la recta final hacia la Copa del Mundo Qatar 2022, Carlos Acevedo expresó que "yo tengo mis velitas prendidas, yo voy a seguir dando el máximo", pero se mostró consciente de que puede quedar fuera de la convocatoria: "si no es este Mundial, espero que sea el próximo (en el que competiría con Guillermo Ochoa), pero voy a seguir trabajando y a seguir metiéndolo hasta lo último. La esperanza muere hasta el último, esa es la frase que tengo ahorita".