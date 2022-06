Después de finalizado el octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022, la selección mexicana ha tenido cuatro partidos de preparación -contra Guatemala, Nigeria, Uruguay y Ecuador- y solamente ha podido marcar dos goles, una situación complicada que no han podido resolver delanteros como Raúl Jiménez, Santago Giménez y Henry Martín.

Henry Martín, del América, y Santiago Giménez, de Cruz Azul, fueron citados por Gerardo Tata Martino para ocupar la posición de centro delantero en los partidos que la selección mexicana afrontará ante Surinam y Jamaica en el inicio de su andar de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Para Henry Martín la presión por esa falta de gol no proviene del exterior. "La presión nos la ponemos nosotros mismos, qué mejor que en cada partido puedas meter uno o dos goles, debes saber llevar esas rachas cuando no se te da, pero tampoco darte por vencido, no hacer caso a lo de afuera".

El partido más reciente de Henry Martín con la selección mexicana fue contra Nigeria en el que jugó 23 minutos y su gol más reciente con el Tri se dio el 27 de enero contra Jamaica en la eliminatoria. "Los goles van a llegar, de eso no tengo dudas, confío en mis compañeros y sé que podemos sacar esto adelante. No pasa nada, lo importante es que el Mundial no es ahora y de aquí al Mundial todo puede cambiar".

Chicharito tiene el derecho de querer volver al Tri

La diferencia entre lo hecho en la selección mexicnana por Javier Chicharito Hernández (52 goles en 109 partidos) y Henry Martín (cinco goles en 19 partidos) es abismal, y por ello el actual delantero del América considera válido el deseo del jugador del Galaxy de volver al Tri. "Es un referente, está en todo su derecho de pedir o querer estar como mexicano, por la historia que ha formado. Ya sus razones tendrá él con el Tata de hablar, no sabemos la situación", dijo el atacante en entrevista para TUDN. "No estamos para ver quién sí y quién no, los que estamos aquí debemos trabajar, si pensamos eso vamos a traer a un montón de jugadores, lo único que tenemos que hacer es seguir esforzándonos para ocupar ese lugar que está vacante".