Debido a que el 27 de abril no es Fecha FIFA, Gerardo el Tata Martino tendrá la oportunidad de observar a más jugadores, entre ellos el talentoso mediocampista del Arsenal.

El siguiente compromiso de la selección mexicana dirigida por Gerardo el Tata Martino será el 27 de abril contra la selección de Guatemala de Luis Fernando el Flaco Tena en el estadio Camping World de Orlando, Florida; será un compromiso en el que varios jugadores podrían mostrarse con el Tri, entre ellos Marcelo Flores.

En vista de que no se trata de una Fecha FIFA, Gerardo el Tata Martino tendrá que afrontar este compromiso ante el representativo chapín con una selección mexicana alternativa y esa circunstancia le permitirá observar a varios jugadores, uno de ellos es Marcelo Flores, a sus 18 años de edad, de acuerdo con el portal Mediotiempo.

Marcelo Flores sigue teniendo destacadas intervenciones con el Arsenal sub 18 y el Arsenal sub 23, y en las semanas recientes ha tenido un acercamiento considerable al primer equipo del Arsenal, pero por el momento el director técnico español Mikel Arteta no ha decidido debutar al talentoso centrocampista mexicano.

Hasta ahora, Marcelo Flores ha jugado un solo partido con la selección mexicana mayor. Gerardo el Tata Martino lo debutó el 9 de diciembre de 2021 contra Chile; en ese partido que terminó empatado a dos goles, el joven futbolista ingresó de cambio al minuto 83 por Ariel Antuna.

Canadá busca a Marcelo Flores

Aun si Marcelo Flores llegara a jugar el partido amistoso contra Guatemala, la selección mexicana todavía no lo aseguraría para siempre; esto sólo sucederá cuando juegue tres partidos de categoría A; por lo tanto, el joven mediocampista aún está en el radar de la selección de Canadá.