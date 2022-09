De cara a la Copa del Mundo Qatar 2022, la convocatoria preliminar de Gerardo el Tata Martino ya ha generado gran expectativa y polémicas, una tiene que ver con la plaza de centro delantero que Rogelio Funes Mori tiene prácticamente asegurada a pesar de las críticas que ha recibido.

Debido a una lesión que sufrió en un partido entre Monterrey y Toluca, Rogelio Funes Mori no ha podido jugar y esa ausencia provocó que Luis Roberto Alves Zague, comentarista de TV Azteca, criticara el llamado del delantero de los Rayados. Pero ante esos cuestionamientos el goleador ha salido a defender su lugar en la selección mexicana.

"El que sabe de futbol y sabe cómo juego, lo que he demostrado y lo que tengo que seguir demostrando. No me quedo con lo que he hecho, si estoy en la Selección es por algo, porque me lo he ganado y sin duda quiero seguir creciendo", dijo Rogelio Funes Mori en la conferencia de prensa previa al partido entre Monterrey y Atlas por la jornada 15 del torneo Apertura 2022.

Otro personaje que comentó con desdén el llamado de Rogelio Funes Mori fue Luis el Matador Hernández, pero el Mellizo prefiere enfocarse en su rehabilitación que en agobiarse por las voces del entorno: "No le doy importancia a las críticas, ahora haré todo para que me vean cómo estoy en lo físico, en la recuperación, en lo personal y lo vamos a ir llevando. Lo importante es recuperarme. Empecé el torneo muy bien, me sentía físicamente, venía haciendo las cosa bien y no estoy acostumbrado a que me pasen, estoy acostumbrado a jugar siempre y lo importante será recuperarme”.

Funes Mori habló de Henry, Santiago y Raúl

Rogelio Funes Mori habló de sus compañeros delanteros en la selección como Henry Martín, Santiago Giménez y Raúl Jiménez: "Me pone muy contento con los chicos como Henry, Santiago Giménez y Raúl que le está yendo muy bien allá. Esperemos todos estemos en un buen momento para estar en el Mundial y hacerlo de la mejor manera".