A un par de meses de que la selección mexicana debute en la Copa del Mundo Qatar 2022 contra Polonia en el estadio 974, las expectativas siguen girando en torno a la lista definitiva de 26 jugadores que deberá presentar el director técnico Gerardo el Tata Martino en noviembre.

Uno de los puestos más disputados es el de centro delantero. Ya descartado Javier el Chicharito Hernández quedan cuatro aspirantes: Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez, pero sólo hay tres lugares disponibles según dio a conocer Gerardo el Tata Martino.

De inmediato, en el entorno de la selección mexicana, es decir entre la prensa y los aficionados se desató sobre un debate sobre quién de los cuatro centro delanteros será el sacrificado. La mayor parte de los pronósticos en redes sociales apuntan a Rogelio Funes Mori, pero Santiago Giménez no se fía, aun cuando está pasando un buen momento con el Feyenoord.

En conferencia de prensa previa a los partidos de preparación de la selección mexicana contra Perú y Colombia, Santiago Giménez apuntó que debido al módulo táctico preferido por Gerardo el Tata Martino es el 4-3-3: "Desde un principio sabía que iba a ser ilógico llevar a cuatro, cuando el director técnico juega con un delantero. Me imaginaba que iba a llevar a tres, no me sorprendió tanto porque sabía que era la idea".

Santiago Giménez y la lista de 26 jugadores para Qatar 2022

Impulsado por su buen momento con el Feyenoord, Santiago Giménez sabe que en alguna medida cada uno de los cuatro centro delanteros tiene la posibilidad de quedar fuera de la lista definitiva para el Mundial Qatar 2022, pero no lo vive con temor: "En todo caso lo que me da satisfacción es que no estamos en problemas de escasez, sino que tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir, pero en tanto los cuatros le den motivos al entrenador para que la decisión final esté cada vez más complicada yo lo veo con mucho agrado".