Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol continúan analizando el mercado, escuchando proyectos y estudiando las distintas posibilidades que se le presentan para poder elegir con cautela al próximo cuerpo técnico encargado de dirigir a la Selección Nacional. Saben que no pueden equivocarse: es necesario que el Tri haga borrón y cuenta nueva desde ya.

Desde la eliminación del Mundial de Qatar 2022 en Fase de Grupos, varios entrenadores han levantado la mano para ser tenidos en cuenta pero todo parece indicar que hay tres candidatos claros: Miguel Herrera, Jaime Lozano e Ignacio Ambriz. Y en medio de los rumores por Marcelo Bielsa, un cuarto nombre se sumó a la lista. Y tiene mucho peso.

De acuerdo a la información brindada por Récord, el señor Ricardo Ferretti será considerado para el puesto. Si bien es extranjero, trabajó en la Liga MX durante los últimos 30 años y conoce hasta el último rincón de nuestro futbol. Pumas UNAM, Deportivo Guadalajara, Tigres UANL, Toluca, Monarcas Morelia y FC Juárez, sus experiencias. ¿Le llegó el momento de ponerse el traje de la Selección Mexicana?

Con 68 años, el Tuca se encuentra en libertad de acción tras su salida de Bravos y se proclama como un serio candidato a ser el gran elegido de la FMF. Es cierto que sus formas no terminaban de convencer por momentos, pero no se puede negar su capacidad ganadora: conquistó 15 títulos como DT.

Ricardo Ferretti en la Selección Mexicana

El Tuca se hizo cargo del Tri en 3 ocasiones de manera interina, aunque ahora le podría llegar el momento de ser el técnico permanente. ¿Cómo le fue?

1993 - Durante la gestión de Miguel Mejía Barón, Ferretti dirigió a una Selección alternativa. En el Estadio Azul, derrotó 2-0 a Costa Rica.

2015 - Estuvo al mando de México por 4 partidos: 3-3 vs. Trinidad y Tobago, 2-2 vs. Argentina, 3-2 vs. Estados Unidos (obtuvo boleto a la Copa Confederaciones 2017) y 1-0 vs. Panamá.

2018 - Dirigió 6 encuentros amistosos: perdió 5 y ganó solamente 1. Fue 1-4 ante Uruguay, 0-1 frente a Estados Unidos, 3-2 a Costa Rica, 0-1 contra Chile y dos 0-2 con Argentina.