Aliviado por el triunfo que evitó que la eliminatoria se le pusiera color de hormiga, Gerardo Martino habló de lo que fue para él la victoria de México sobre Jamaica y dentro de todo, destacó el estado en el que encontró a su grupo de jugadores de cara a este cotejo. Además, se dijo consciente de lo que se jugará con el Tricolor en los siguientes dos partidos ante Costa Rica y Panamá en el Estadio Azteca.

“En realidad lo dije en la conferencia de prensa prepartido: encontré al grupo en otra sintonía, con la frescura de un año que empieza, con futbolistas que descansaron, que hicieron una buena pretemporada, europeos que empezaban a tener minutos. Vi una muy buena semana de trabajo, lo que me hacía pensar que podíamos tener un buen rendimiento. No hay ningún futbolista, nadie en la delegación y algunos que se quedaron en México, que no estemos al tanto de lo que nos jugamos en los próximos dos partidos. Puede ser la calificación a la Copa del Mundo o complicarnos la calificación a la Copa del Mundo”, expresó.

Respecto a lo que percibió del encuentro, el Tata no dudó en señalar que el resultado le pareció reflejo de lo que sucedió en el terreno de juego con todo y que se encontraron con un gol en contra que no estaba dentro del script del partido. “Creo que el partido lo ganamos muy bien, lo controlamos en su totalidad, padecimos un gol que estaba fuera de contexto y continuamos jugando de la misma manera, forzando el resultado. Lo pudimos lograr en los últimos 10 minutos como podía haber sido antes”, dijo.

Finalmente, Martino agregó que lograron darle la vuelta a un marcador gracias a un equipo que insistió, se mantuvo en sintonía, fue al frente y logró reponerse de una serie de imponderables que se presentaron antes y durante el propio encuentro, como la lesión sufrida por Jorge Sánchez en los minutos iniciales.

“Yo lo que creo es que hicimos una convocatoria de 30 jugadores, algunos quedaron fuera. Vinimos acá con 28, mientras estuvimos acá también padecimos algunos inconvenientes. Los que estuvieron a disposición, los titulares y la banca, estuvieron a la altura de lo que necesitábamos esta noche. Los que entraron, lo hicieron bien, con las dificultades es de un rival que se tira atrás porque tenía uno menos. La persistencia hizo que revertiéramos un resultado injusto. Lo importante es la disposición de los futbolistas, si conseguimos esto, rendimiento de los que inician y rendimiento de los que entran de cambio, seguramente ganaremos una batalla muy importante”, sentenció.